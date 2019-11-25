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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 35572 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107046 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Работой Верховной Рады Украины недовольны 47% украинцев - опрос

Работой Верховной Рады Украины недовольны 47% украинцев - опрос

Киев  •  УНН

 • 11929 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Работой Верховной Рады Украины недовольны 47% граждан. В частности, работой Рады недовольны 30% избирателей партии "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Так, по данным опроса, большинство граждан недовольны тем, как работает сейчас Верховная Рада - 47%, против 34% тех, кого работа Верховной Рады удовлетворяет. Среди избирателей наиболее недовольны работой Верховной Рады избиратели партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" (16% довольны, 74% - нет) "Европейская солидарность" (соответственно, 75% и 15%), а в основном довольными являются избиратели партии "Слуга народа" (довольны 51%, недовольны 30%).

Кроме того, 43,5% граждан уверены, что Верховная Рада доработает свой срок до конца, зато 33% считают, что досрочные выборы (остальные 23% с ответом не определились).

Напомним, по состоянию на ноябрь этого года первые шаги деятельности Президента Украины Владимира Зеленского положительно оценивают 62% украинцев.

Украинские Национальные Новости

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