Разумков прокоментував можливе призначення Кравчука в ТКГ

"На жаль, у мене не було можливості поспілкуватись з Леонідом Даниловичем (Кучмою – ред.), і я не є учасником Тристоронньої контактної групи. Я впевнений, що будь-які зміни повинні йти на користь нашій державі. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича (Кравчука – ред.) – це людина з великим досвідом, я думаю, що вона буде більш ніж корисна також у цьому процесі", - зазначив Разумков.



Він також висловив подяку Кучмі, який "багато місяців прикладав багато зусиль, ділився своїм досвідом в рамках роботи в ТКГ".



Нагадаємо, першого президента України Леоніда Кравчука запросили сьогодні об 11:30 до Офісу Президента. Розмова, ймовірно, стосуватиметься призначення Кравчука на місце голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі.



