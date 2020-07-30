Разумков прокоментував можливе призначення Кравчука в ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Участь першого президента України Леоніда Кравчука в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України буде більш ніж корисною. Таку думку висловив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час візиту до Харківського машинобудівного заводу "Фед", передає кореспондент УНН.
"На жаль, у мене не було можливості поспілкуватись з Леонідом Даниловичем (Кучмою – ред.), і я не є учасником Тристоронньої контактної групи. Я впевнений, що будь-які зміни повинні йти на користь нашій державі. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича (Кравчука – ред.) – це людина з великим досвідом, я думаю, що вона буде більш ніж корисна також у цьому процесі", - зазначив Разумков.
Він також висловив подяку Кучмі, який "багато місяців прикладав багато зусиль, ділився своїм досвідом в рамках роботи в ТКГ".
Нагадаємо, першого президента України Леоніда Кравчука запросили сьогодні об 11:30 до Офісу Президента. Розмова, ймовірно, стосуватиметься призначення Кравчука на місце голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі.