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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 90455 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 113623 просмотра

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Разумков прокомментировал возможное назначение Кравчука в ТКГ

Разумков прокомментировал возможное назначение Кравчука в ТКГ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Участие первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины будет более чем полезным. Такое мнение высказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время визита в Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", передает корреспондент УНН.

"К сожалению, у меня не было возможности пообщаться с Леонидом Даниловичем (Кучмой - ред.), и я не являюсь участником Трехсторонней контактной группы. Я уверен, что любые изменения должны идти на пользу нашему государству. Если мы говорим о Леониде Макаровиче (Кравчуке - ред.) - это человек с большим опытом, я думаю, что он будет более чем полезным также в этом процессе", - отметил Разумков.

Он также выразил благодарность Кучме, который "много месяцев прикладывал много усилий, делился своим опытом в рамках работы в ТКГ".

Напомним, первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили сегодня в 11:30 в Офис Президента. Разговор, вероятно, будет касаться назначения Кравчука на место главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группе.

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