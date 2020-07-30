Разумков прокомментировал возможное назначение Кравчука в ТКГ

"К сожалению, у меня не было возможности пообщаться с Леонидом Даниловичем (Кучмой - ред.), и я не являюсь участником Трехсторонней контактной группы. Я уверен, что любые изменения должны идти на пользу нашему государству. Если мы говорим о Леониде Макаровиче (Кравчуке - ред.) - это человек с большим опытом, я думаю, что он будет более чем полезным также в этом процессе", - отметил Разумков.



Он также выразил благодарность Кучме, который "много месяцев прикладывал много усилий, делился своим опытом в рамках работы в ТКГ".



Напомним, первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили сегодня в 11:30 в Офис Президента. Разговор, вероятно, будет касаться назначения Кравчука на место главы украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группе.



