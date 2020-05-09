Разумков привітав українців з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

“9 травня в нашій родині — особливий день, адже через трагедію Другої світової війни пройшли мої бабуся та дідусь. Їхні спогади про воєнні часи завжди були нагадуванням, що людське життя — безцінне, а війна несе лише біль та руйнування”, — написав Разумков.

За його словами, напевно, не існує жодної української родини, в якій старше покоління не брало б участі у цій боротьбі.

“Сьогодні не тільки свято Перемоги, а й день пам’яті про всіх тих, хто героїчно та самовіддано виборював нам право жити під мирним небом. Перемога дісталася дуже великою ціною — мільйонами загиблих та поранених”, — наголосив Разумков.

Він зазначив, що: “ми маємо шанувати і пам’ятати всіх, завдяки кому сьогодні у своїй країні можемо жити, думати і говорити вільно. Ми повинні засвоїти усі криваві уроки історії та зробити так, щоб майбутні покоління жили в мирі та злагоді!”.

“У цей день я хочу подякувати кожному, хто зі зброєю в руках захищав свободу. Світла пам’ять загиблим! Найвища вдячність живим!З Днем Перемоги!”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.