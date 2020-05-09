Разумков поздравил украинский с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне

“9 мая в нашей семье — особый день, ведь через трагедию Второй мировой войны прошли мои бабушка и дедушка. Их воспоминания о военных временах всегда были напоминанием, что человеческая жизнь — бесценна, а война несет только боль и разрушения”, — написал Разумков.

По его словам, наверное, не существует ни одной украинской семьи, в которой старшее поколение не брало бы участия в этой борьбе.

“Сегодня не только праздник Победы, но и день памяти о всех тех, кто героически и самоотверженно боролся нам зв право жить под мирным небом. Победа досталась очень дорогой ценой — миллионами погибших и раненых”, — подчеркнул Разумков.

Он отметил, что: “мы должны уважать и помнить всех, благодаря кому сегодня в своей стране можем жить, думать и говорить свободно. Мы должны усвоить все кровавые уроки истории и сделать так, чтобы будущие поколения жили в мире и согласии!”.

“В этот день я хочу поблагодарить каждого, кто с оружием в руках защищал свободу. Светлая память погибшим! Самая высокая благодарность живым! С Днем Победы!”, — сказал Разумков.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.