Разумков припускає, що комітет близько тижня "зводитиме" банківський закон

За словами Разумкова, станом на сьогодні, є антирекорд в Верховній Раді України - це 16 тис. правок.

"... я вимушений констатувати, що це не робиться для того, щоб закон став якіснішим, або покращився. Це робиться для того, щоб затягнути цей процес. Ми зараз не говоримо про самий закон, який він і будуть його підтримувати, або не будуть його підтримувати — будуть визначатись народні депутати в залі. Ми говоримо про те, що сьогодні є деяка маніпуляція щодо розгляду саме цього законопроекту. Тому я не заздрю комітету, на який сьогодні це випало. Це випало на комітет з питань податкової митної політики і вони зводять зараз табличку. Я думаю, що на це піде ще близько тижня точно”, — сказав Разумков.

Нагадаємо, засідання комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики перенесли з 16 на 21 квітня.