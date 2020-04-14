Разумков предполагает, что комитет около недели будет "сводить" банковский закон

По словам Разумкова, по состоянию на сегодня, есть антирекорд в Верховной Раде Украины - это 16 тыс. правок.

"... я вынужден констатировать, что это не делается для того, чтобы закон стал более качественным, или улучшился. Это делается для того, чтобы затянуть этот процесс. Мы сейчас не говорим о самом законе, какой он и будут его поддерживать, или не будут его поддерживать - будут определяться народные депутаты в зале. Мы говорим о том, что сегодня есть некоторая манипуляция по рассмотрению именно этого законопроекта. Поэтому я не завидую комитету, на который сегодня это выпало. это выпало на комитет по вопросам налоговой таможенной политики и они сводят сейчас табличку. Я думаю, что на это пойдет еще около недели точно", - сказал Разумков.

Напомним, заседание комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перенесли с 16 на 21 апреля.