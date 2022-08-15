"Протистоїмо спільному ворогу": Залужний привітав поляків із Днем Збройних сил Польщі

Цитата

"Дорогі побратими! Від імені Збройних сил України та від себе особисто вітаю вас із Днем Війська Польського. У Варшавській битві ваш народ відстояв свою державність та врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі у тій війні була Українська Народна Республіка. Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу.Щиро вдячний польському народу за допомогу і підтримку у цей складний час! Ми боремося за нашу і вашу свободу! Разом переможемо!" – сказав Залужний.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять солдатів Української Народної Республіки, які разом із солдатами Війська Польського воювали проти більшовиків за свободу України та Польщі в 1918-1920 роках.