"Противостоим общему врагу": Залужный поздравил поляков с Днем Вооруженных сил Польши

Цитата

"Дорогие собратья! От имени Вооруженных сил Украины и от себя лично поздравляю вас с Днем Войска Польского. В Варшавской битве ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в той войне была Украинская Народная Республика. Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу. Искренне благодарен польскому народу за помощь и поддержку в это сложное время! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе победим!" – сказал Залужный.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда почтил память солдат Украинской Народной Республики, которые вместе с солдатами Войска Польского воевали против большевиков за свободу Украины и Польши в 1918-1920 годах.