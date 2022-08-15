Анджей Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять солдатів Української Народної Республіки. Про це повідомляє канцелярія президента республіки, передає УНН.
Цитата
"Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять солдатів Української Народної Республіки, які разом із солдатами Війська Польського воювали проти більшовиків за свободу України та Польщі в 1918-1920 роках, — канцелярія президента.
Щороку напередодні Дня Війська Польського на кладовищі у Варшаві проводиться вшанування пам'яті солдатів, загиблих в польсько-більшовицьких боях в 1920 році.
Нагадаємо
Президент Польщі прирівняв Варшавське повстання до дій, що відбулися у Маріуполі.
Prezydent @AndrzejDuda, na cmentarzu prawosławnym w Warszawie, oddał hołd żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 r. ramię w ramię z żołnierzami Wojska Polskiego walczyli przeciwko bolszewikom. pic.twitter.com/SEZbyxL31e— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2022