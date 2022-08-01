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Президент Польщі прирівняв Варшавське повстання до дій, що відбулися у Маріуполі

Президент Польщі прирівняв Варшавське повстання до дій, що відбулися у Маріуполі

Київ • УНН

 • 136420 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У понеділок президент Польщі Анджей Дуда відвідав виставку "Варшава-Маріуполь - міста руїн, міста боротьби, міста надії" у польській столиці, де прирівняв Варшавське повстання під час другоі світової війни до дій, що відбулися в Маріуполі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Президент Варшави Анджей Дуда відвідав виставку "Варшава-Маріуполь - міста руїн, міста боротьби, міста надії" у польській столиці. Там продемонстровані фотографії тодішнього повстання у польській столиці та міст України, які були зруйновані країною-терористом — Росією.

Цитата

"Фотографії радикальні, деякі навіть дуже, але настільки радикально те, що сталося тут, у Варшаві, під час Другої світової війни, особливо під час Варшавського повстання, коли тут відбувалися бойові дії та коли німці безжально вбивали цивільних мешканців столиці. І, на жаль, російська агресія проти України сьогодні також безжальна", - сказав президент.

Також Дуда подякував полякам, які прихистили українців і підкреслив, що рано чи пізно будь-яка війна в сіторії закінчується.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда в ході саміту перших леді і джентльменів наголосив, що росія повинна програти у війні, а Україна має стати частиною вільного світу.

Wystawa „Warszawa-Mariupol - miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei”. pic.twitter.com/HNUUSmKdgk

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 1, 2022

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