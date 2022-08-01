Президент Польши приравнял Варшавское восстание к действиям, произошедшим в Мариуполе

Детали

Президент Варшавы Анджей Дуда посетил выставку "Варшава-Мариуполь – города руин, города борьбы, города надежды" в польской столице. Там продемонстрированы фотографии тогдашнего восстания в польской столице и городах Украины, которые были разрушены страной-террористом — Россией.

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"Фотографии радикальные, некоторые даже очень, но столь радикально то, что произошло здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, особенно во время Варшавского восстания, когда здесь происходили боевые действия и когда немцы безжалостно убивали гражданских жителей столицы. И , к сожалению, российская агрессия против Украины сегодня тоже безжалостна", - сказал президент.

Также Дуда поблагодарил поляков, приютивших украинцев и подчеркнул, что рано или поздно любая война в ситуации заканчивается.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда в ходе саммита первых леди и джентльменов подчеркнул, что Россия должна проиграть в войне, а Украина должна стать частью свободного мира.

Wystawa „Warszawa-Mariupol - miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei”. pic.twitter.com/HNUUSmKdgk