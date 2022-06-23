Рашисти знову обстріляли Чугуїв: постраждали четверо осіб, серед них - діти

Цитата

“Близько 8-ї ранку рашисти знову обстріляли місто Чугуїв. В результаті трапилось щонайменше 2 пожежі, а також руйнації. Горіли 2 приватні будинки на площі 70 та 100 кв.м. В останньому постраждали 4 людини, серед яких 2 дітей”, — ідеться в повідомленні.

Деталі

До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок пожежі ліквідований о 10:40.

Доповнення

Російські окупанти вночі 22 червня обстрілювали північні райони Харкова. Зранку обстріляли Чугуїв, снаряд влучив у приватний будинок, попередньо, поранено трьох людей.

Вранці армія рф завдала ракетного удару по котельні у Чугуєві Харківської області — загинули комунальники. Мер міста Ганна Мінаєва розповіла, що внаслідок ворожого удару загинули співробітники комунального підприємства, які перебували на своїх робочих місцях. Кількості жертв мер не назвала.