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Рашисти знову обстріляли Чугуїв: постраждали четверо осіб, серед них - діти

Рашисти знову обстріляли Чугуїв: постраждали четверо осіб, серед них - діти

Київ • УНН

 • 115532 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські військовослужбовці, сьогодні, 23 червня, вкотре вдарили по Чугуєву Харківської області. В результаті обстрілів постраждали цивільні, серед яких були діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління Держвної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області.

Цитата

“Близько 8-ї ранку рашисти знову обстріляли місто Чугуїв. В результаті трапилось щонайменше 2 пожежі, а також руйнації. Горіли 2 приватні будинки на площі 70 та 100 кв.м. В останньому постраждали 4 людини, серед яких 2 дітей”, — ідеться в повідомленні.

Деталі

До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок пожежі ліквідований о 10:40.

Доповнення

Російські окупанти вночі 22 червня обстрілювали північні райони Харкова. Зранку обстріляли Чугуїв, снаряд влучив у приватний будинок, попередньо, поранено трьох людей.

Вранці армія рф завдала ракетного удару по котельні у Чугуєві Харківської області — загинули комунальники. Мер міста Ганна Мінаєва розповіла, що внаслідок ворожого удару загинули співробітники комунального підприємства, які перебували на своїх робочих місцях. Кількості жертв мер не назвала.

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