Рашисты снова обстреляли Чугуев: пострадали четыре человека, среди них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Российские военнослужащие, сегодня, 23 июня, еще раз ударили по Чугуеву Харьковской области. В результате обстрелов пострадали гражданские, среди которых были дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.
Цитата
“Около 8 утра рашисты снова обстреляли город Чугуев. В результате произошло по меньшей мере 2 пожара, а также разрушения. Горели 2 частных дома на площади 70 и 100 кв.м. В последнем пострадали 4 человека, среди которых 2 детей”, — говорится в сообщении.
Детали
К ликвидации этих пожаров были привлечены спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС. Последняя ячейка пожара ликвидирована в 10:40.
Дополнение
Российские оккупанты ночью 22 июня обстреливали северные районы Харькова. Утром обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно ранены три человека.
Утром армия рф нанесла ракетный удар по котельной в Чугуеве Харьковской области — погибли коммунальщики. Мэр города Анна Минаева рассказала, что в результате вражеского удара погибли находившиеся на своих рабочих местах сотрудники коммунального предприятия. Число жертв мэр не назвало.