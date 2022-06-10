Рашисти з “Градів” обстріляли Дніпропетровщину - голова облради

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“З „Градів“ окупанти обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад. По населених пунктах не влучили, постраждалих немає”, — повідомив Лукашук у Telegram.

За його даними, станом на 20:00 в інших громадах області все спокійно й протягом дня обстрілів не було.

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