Рашисти з “Градів” обстріляли Дніпропетровщину - голова облради
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. російські війська з реактивних систем залпового вогню “Градів” обстріляли Широківську та Зеленодольську громади, постраждалих немає. Про це повідомив Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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“З „Градів“ окупанти обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад. По населених пунктах не влучили, постраждалих немає”, — повідомив Лукашук у Telegram.
За його даними, станом на 20:00 в інших громадах області все спокійно й протягом дня обстрілів не було.
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