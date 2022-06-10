Рашисты из "Градов" обстреляли Днепропетровщину - глава облсовета

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“Из „Градов“ оккупанты обстреляли пограничные территории Широковской и Зеленодольской громад. По населенным пунктам не попали, пострадавших нет”, — сообщил Лукашук в Telegram.

По его данным, по состоянию на 20:00 в других громадах области все спокойно и в течение дня обстрелов не было.

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