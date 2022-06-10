Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник: уламки впали в сусідній області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник, уламки впали в Полтавській області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Є сьогодні і гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Його уламки впали на Полтавщині", - зазначив Резніченко у Telegram.
З його слів, це вже 9-й розвідник агресора, знищений у небі над областю.
Доповнення
Російські загарбники зранку завдали ракетний удар по Дніпровському району на Дніпропетровщині, пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов'язана.