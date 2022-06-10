Дніпропетровщина: ворог зранку завдав ракетний удар, з пожежею у Дніпрі не пов'язано - голова ОВА

Цитата

"Напружені і ніч, і ранок. (...) На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо. Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана", - зазначив Резніченко у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали.

Також, за інформацією Резніченка, вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав.

Доповнення

Напередодні російські окупанти вдарили з мінометів по населених пунктах Дніпропетровської області.