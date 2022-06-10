Дніпропетровщина: ворог зранку завдав ракетний удар, з пожежею у Дніпрі не пов'язано - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські загарбники зранку завдали ракетний удар по Дніпровському району на Дніпропетровщині, пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов'язана, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Напружені і ніч, і ранок. (...) На ранок ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з’ясовуємо. Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана", - зазначив Резніченко у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали.
Також, за інформацією Резніченка, вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав.
Доповнення
Напередодні російські окупанти вдарили з мінометів по населених пунктах Дніпропетровської області.