Окупанти вдень гатили з мінометів по Дніпропетровщині: в одному з населених пунктів перебито лінію електропостачання

Цитата

“Щодо ситуації в області. Вдень ворог з мінометів вдарив по Ганнівці, що в Широківській громаді. На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань немає. Прилетіло на територію села в городи, перебито лінію електропостачання. Завтра аварійні бригади мають все відновити.

В інших громадах протягом дня було спокійно”, – повідомив Лукашук.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив про обстріли в області. Вночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району.