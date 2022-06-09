Окупанти вдень гатили з мінометів по Дніпропетровщині: в одному з населених пунктів перебито лінію електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили з мінометів по населених пунктах Дніпропетровської області. Про це у своєму Телеграм повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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“Щодо ситуації в області. Вдень ворог з мінометів вдарив по Ганнівці, що в Широківській громаді. На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань немає. Прилетіло на територію села в городи, перебито лінію електропостачання. Завтра аварійні бригади мають все відновити.
В інших громадах протягом дня було спокійно”, – повідомив Лукашук.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив про обстріли в області. Вночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району.