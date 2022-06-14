Рашисти вдень знову обстріляли Дніпропетровщину: голосно було у Криворізькому районі та ще низці громад
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти вдень обстріляли територію Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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Повідомляється, що російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні території Великої Костромки, також між Зеленодольськом і Малою Костромкою прилетіли снаряди від ствольної артилерії.
Також рашисти поцілили по прикордонним територіям Широківської громади. Внаслідок цих атак ніхто не постраждав, руйнувань немає.
Також голосно було у Криворізькому районі. Наразі в області все спокійно, інші наші райони не обстрілювалися.
Лукашук повідомив, що у Дніпропетровській області наразі проживає 263,7 тисяч внутрішньо-переміщених осіб. У Дніпрі – понад 110 тисяч, у Кривому Розі – 48,2 тисячі зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що на Дніпропетровщині через вчорашній обстріл російськими військами загинула жінка, це третя смерть за тиждень від ворожих "Ураганів".