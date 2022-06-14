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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Рашисти вдень знову обстріляли Дніпропетровщину: голосно було у Криворізькому районі та ще низці громад

Рашисти вдень знову обстріляли Дніпропетровщину: голосно було у Криворізькому районі та ще низці громад

Київ • УНН

 • 100092 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Російські окупанти вдень обстріляли територію Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні території Великої Костромки, також між Зеленодольськом і Малою Костромкою прилетіли снаряди від ствольної артилерії.

Також рашисти поцілили по прикордонним територіям Широківської громади. Внаслідок цих атак ніхто не постраждав, руйнувань немає.

Також голосно було у Криворізькому районі. Наразі в області все спокійно, інші наші райони не обстрілювалися.

Лукашук повідомив, що у Дніпропетровській області наразі проживає 263,7 тисяч внутрішньо-переміщених осіб. У Дніпрі – понад 110 тисяч, у Кривому Розі – 48,2 тисячі зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Доповнення

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що на Дніпропетровщині через вчорашній обстріл російськими військами загинула жінка, це третя смерть за тиждень від ворожих "Ураганів".

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