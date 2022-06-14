Рашисты днем снова обстреляли Днепропетровщину: громко было в Криворожском районе и еще в ряде громад
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Российские оккупанты днем обстреляли территорию Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Сообщается, что российские оккупационные войска обстреливали пограничные территории Великой Костромки, также между Зеленодольском и Малой Костромкой прилетели снаряды от ствольной артиллерии.
Также рашисты попали по приграничным территориям Широковской громады. В результате этих атак никто не пострадал, разрушений нет.
Также громко было в Криворожском районе. Пока в области все спокойно, другие наши районы не обстреливались.
Лукашук сообщил, что в Днепропетровской области в настоящее время проживает 263,7 тысячи внутри-перемещенных лиц. В Днепре – более 110 тысяч, в Кривом Роге – 48,2 тысяч зарегистрированных внутри перемещенных лиц.
Дополнение
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что на Днепропетровщине из-за вчерашнего обстрела российскими войсками погибла женщина, это третья смерть за неделю от вражеских "Ураганов".