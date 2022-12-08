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Рашисти реорганізовують підрозділи на Луганщині й не платять компенсацію за загиблих

Рашисти реорганізовують підрозділи на Луганщині й не платять компенсацію за загиблих

Київ • УНН

 • 762686 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські загарбники проводять реорганізацію окремих підрозділів на тимчасово окупованій території Луганської області, після чого родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що на території російської федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил російської федерації від 700 до 1 тисячі доларів США.

Доповнення

У Луганській області окупанти з лікарень виписують цивільних, а лікарів переводять у військові шпиталі та перевозять ближче до фронту.

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