Рашисти реорганізовують підрозділи на Луганщині й не платять компенсацію за загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські загарбники проводять реорганізацію окремих підрозділів на тимчасово окупованій території Луганської області, після чого родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що на території російської федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил російської федерації від 700 до 1 тисячі доларів США.
Доповнення
У Луганській області окупанти з лікарень виписують цивільних, а лікарів переводять у військові шпиталі та перевозять ближче до фронту.