Рашисты реорганизуют подразделения в Луганской области и не платят компенсацию за погибших

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«На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на территории российской федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил российской федерации от 700 до 1 тысячи долларов США.

Дополнение

В Луганской области оккупанты из больниц выписывают гражданских, а врачей переводят в военные госпитали и перевозят ближе к фронту.