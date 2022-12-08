Рашисты реорганизуют подразделения в Луганской области и не платят компенсацию за погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российские захватчики проводят реорганизацию отдельных подразделений на временно оккупированной территории Луганской области, после чего родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на территории российской федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил российской федерации от 700 до 1 тысячи долларов США.
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В Луганской области оккупанты из больниц выписывают гражданских, а врачей переводят в военные госпитали и перевозят ближе к фронту.