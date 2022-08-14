Рашисти ракетами обстріляли Харківщину: постраждали 3 людини

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По області вночі штаб оборони зафіксував пуски ракет з території Росії. Близько першої ночі росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий.

Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об'єкта критичної інфраструктури.

Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.

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