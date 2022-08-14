Рашисти ракетами обстріляли Харківщину: постраждали 3 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти з території Росії ракетами вночі обстріляли територію області. Сам адміністративний центр цієї ночі ударів не зазнав. Про це інформує УНН.
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По області вночі штаб оборони зафіксував пуски ракет з території Росії. Близько першої ночі росіяни завдали ударів по Зміївській громаді. Постраждали 3 жителів: чоловік 27 років та жінки 38 та 74 років. Стан - легкий.
Пошкоджено навколишні будинки, авто. Одна з ракет влучила на території об'єкта критичної інфраструктури.
Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди.
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