Рашисты ракетами обстреляли Харьковщину: пострадали 3 человека

Детали

По области ночью штаб обороны зафиксировал пуски ракет с территории России. Около часа ночи россияне нанесли удары по Змиевской общине. Пострадали 3 жителя: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет. Состояние – легкое.

Повреждены окрестные дома, авто. Одна из ракет попала на территории объекта критической инфраструктуры.

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районам. Русские многократно обстреливали Циркуны – горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

Напомним

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта.