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Рашисти намагаються відтіснити українських військових від західної околиці Донецька - Генштаб

Рашисти намагаються відтіснити українських військових від західної околиці Донецька - Генштаб

Київ • УНН

 • 235364 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Окупанти намгаються створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Цитата

"На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційного удару біля Вершини.

Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли, додали у Генштабі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські воїни відбили ворожий штурм у напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати - Генштаб

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