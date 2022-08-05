Рашисты пытаются оттеснить украинских военных от западной окраины Донецка - Генштаб

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Киев • УНН

 • 235362 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Оккупанты намерены создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Цитата

"На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецка", - говорится в сообщении.

Добавим

На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины.

Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, успеха не имели, отошли, добавили в Генштабе.

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