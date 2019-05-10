Ранок п’ятниці: у столиці помітні ускладнення руху авто
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Станом на 8:43 на дорогах Києва помітне максимальне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, найповільніше автомобілі рухаються проспектом Перемоги та Генерала Ватутіна, проспектом Голосіївським, проспектом Героїв Сталінграда, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, вулицею Хрещатик, Борщагівською.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана.
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Численні затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, Богдана Хмельницького, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, Січових Стрільців, Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки, Степана Бандери, Бессарабській площі, а також на Нижньому Валу.
На Лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспекті Соборності та Броварському, проспекті Юрія Гагаріна та Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.
Рух на Патона, Північному та Південному мостах ускладнено у напрямку Правого берега. На мосту Метро та Дарницькому можна проїхати вільно.
Нагадаємо, наступний тиждень в Україні почнеться з короткочасних дощів у західних областях.