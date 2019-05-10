Утро пятницы: в столице заметные осложнения движения авто
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. По состоянию на 8:33 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспектом Голосеевским, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, по улице Крещатик, Борщаговской.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана.
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Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, Степана Бандеры, Бессарабской площади, а также на Нижнем Валу.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспекте Соборности и Броварском, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Патона, Северном и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега. На мосту Метро и Дарницком можно проехать свободно.
Напомним, следующую неделю в Украине начнется с кратковременных дождей в западных областях.