Ранок понеділка: у Києві ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, зранку в понеділок рух ускладнено вулицями Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, Набережним шосе, Володимирським узвозом, вулицями Костянтинівська, Богатирська, Олени Теліги, проспектом Правди, Семена Скляренка.
Також затори спостерігаються проспектом Перемоги, вулицями Вадима Гетьмана, Дегтярівська, Січових Стрільців, В’ячеслава Чорновола, бульваром Тараса Шевченка, Повітрофлотським проспектом.
Частково рух ускладнено бульваром Лесі Українки, вулицями Михайла Грушевського, Миколи Грінченка, проспектом Валерія Лобановського, "стоїть" проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, вулиця Ентузіастів, проспект Юрія Гагаріна.
Затори спостерігаються на мосту Патона та Дарницькому мосту, частково ускладнено рух Північним та Південним мостами.
Як повідомляв УНН, у понеділок, 16 вересня, температура сягатиме 28 градусів тепла.