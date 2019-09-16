Утро понедельника: в Киеве затруднено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, утром в понедельник движение затруднено улицами Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская, Набережным шоссе, Владимирским спуском, улицами Константиновская, Богатырская, Елены Телиги, проспектом Правды, Семена Скляренко.
Также пробки наблюдаются проспектом Победы, улицами Вадима Гетьмана, Дегтяревская, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, бульваром Тараса Шевченко, Воздухофлотским проспектом.
Частично движение затруднено по бульвару Леси Украинки, улицам Михаила Грушевского, Николая Гринченко, проспектом Валерия Лобановского, "стоит" проспект Бажана, Харьковское шоссе, улица Энтузиастов, проспект Юрия Гагарина.
Пробки наблюдаются на мосту Патона и Дарницком мосту, частично затруднено движение Северным и Южным мостами.
Как сообщал УНН, в понедельник, 16 сентября, температура будет достигать 28 градусов тепла.