Ранок понеділка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Станом на 8:20 понеділка, 14 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Голосіївському, Степана Бандери, Леся Курбаса, Любомира Гузара.
Окрім цього, рух ускладнено на вулицях Вадима Гетьмана, Борщагівській, Гарматній, Щусєва, Олени Теліги, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Жилянській, Казимира Малевича, Великій Васильківській та бульварі Вацлава Гавела.
На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Миколи Бажана, Романа Шухевича, Соборності та на вулицях Андрія Малишка, Братиславській, Попудренка, Кіото.
Рух на мостах Патона та Південному був ускладнений у напрямку правого берега. На мостах Північному, Метро та Дарницькому спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега.
Доповнення
14 лютого в Україні, за прогнозами синоптиків, буде малохмарно та без опадів. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.