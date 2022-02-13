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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Наступного тижня в Україні буде без опадів, але з нічними морозами

Наступного тижня в Україні буде без опадів, але з нічними морозами

Київ • УНН

 • 20485 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Наступний тиждень синоптики прогнозують в України суху погоду теплу вдень, але із морозами вночі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

14 лютого, за прогнозами синоптиків, буде малохмарно та без опадів. У північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.

На 15-16 лютого синоптики також прогнозують погоду малохмарну та без опадів, за винятком невеликих дощів в день 15 лютого на Закарпатті, 16 лютого і на Прикарпатті. Також в Карпатах мокрий сніг.

Вночі та вранці у північно-східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, 16 лютого вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 15 лютого 4-9° морозу, у східних, північно-східних областях 9-14° морозу, на Закарпатті близько 0°; 16 лютого 1-6° морозу, у західних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 3-8° тепла, на Прикарпатті до 11° тепла.
17 лютого, за прогнозами синомтиків, без опадів, лише вдень у західних, північних та центральних областях, 18 лютого в

Україні дощі, у західній та східній частині подекуди з мокрим снігом.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 17 лютого 4-10° тепла, на півдні до 12°, 18 лютого 2-8° тепла, у західних та східних областях 0-5° тепла.

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