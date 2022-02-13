На следующей неделе в Украине будет без осадков, но с ночными морозами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Следующую неделю синоптики прогнозируют в Украине сухую погоду теплую днем, но с морозами ночью. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
14 Февраля, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно и без осадков. В северо-восточной части на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.
На 15-16 февраля синоптики также прогнозируют малооблачную погоду без осадков, за исключением небольших дождей днем 15 февраля на Закарпатье, 16 февраля и на Прикарпатье. Также в Карпатах возможен мокрый снег.
Ночью и утром в северо-восточной части на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с,16 февраля днем в западной части местами порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 15 февраля 4-9° мороза, в восточных, северо-восточных областях 9-14° мороза, на Закарпатье около 0°; 16 февраля 1-6° мороза, в западных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 3-8° тепла, на Прикарпатье до 11° тепла.
17 февраля, по прогнозам синомтиков, без осадков, только днем в западных, северных и центральных областях, 18 февраля в
Украине дожди, в Западной и восточной части кое-где с мокрым снегом.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 17 февраля 4-10° тепла, на юге до 12°, 18 февраля 2-8° тепла, в западных и восточных областях 0-5° тепла.