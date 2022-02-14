Утро понедельника в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По состоянию на 8:20 понедельника, 14 февраля, на улицах и проспектах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Голосеевском, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Любомира Гузара.
Кроме этого, движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Борщаговской, Гарматной, Щусева, Елены Телиги, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Жилянской, Казимира Малевича, Большой Васильковской и бульваре Вацлава Гавела.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Николая Бажана, Романа Шухевича, Соборности и на улицах Андрея Малышко, Братиславской, Попудренко, Киото.
Движение на мостах Патона и Южном было затруднено в направлении правого берега. На мостах Северном, Метро и Дарницком наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
14 февраля в Украине, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно и без осадков. В северо-восточной части на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.