Ранкову пожежу у передмісті Києва ліквідували - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Ранкову пожежу у складському приміщення у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, ліквідували, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.
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"О 12:10 ліквідовано пожежу у складському приміщенні у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Частково пошкоджено фасади, що знаходяться поряд з місцем пожежі", - повідомили у ДСНС України у Telegram інформацію щодо ліквідації пожежі у районі Кільцевої дороги на Київщині.
Як повідомляється, залучалося від ДСНС 42 рятувальники та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо
Про пожежу у районі столичної Кільцевої дороги, яка сталася після невстановлених вибухів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У ДСНС України вказали, що у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, сталася пожежа у складському приміщенні.
Голова МВС Клименко зазначив, що пожежа сталася на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, є постраждалі. З його слів, під час експертизи вибухонебезпечних предметів сталася детонація.