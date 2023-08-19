Ранкову пожежу у передмісті Києва ліквідували - ДСНС

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"О 12:10 ліквідовано пожежу у складському приміщенні у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Частково пошкоджено фасади, що знаходяться поряд з місцем пожежі", - повідомили у ДСНС України у Telegram інформацію щодо ліквідації пожежі у районі Кільцевої дороги на Київщині.

Як повідомляється, залучалося від ДСНС 42 рятувальники та 9 одиниць техніки.

Нагадаємо

Про пожежу у районі столичної Кільцевої дороги, яка сталася після невстановлених вибухів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У ДСНС України вказали, що у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, сталася пожежа у складському приміщенні.

Голова МВС Клименко зазначив, що пожежа сталася на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, є постраждалі. З його слів, під час експертизи вибухонебезпечних предметів сталася детонація.