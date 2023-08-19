Голова МВС: пожежа сталася на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Пожежа у складському приміщенні, про яку повідомлялося у Київській області, сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, повідомив у суботу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
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"На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа. Інформація про причини уточнюється. Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", - зазначив Клименко у Telegram.
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З його слів, наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та міста Києва задіяні до гасіння вогню.
Міністр закликав громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.
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Про пожежу у районі столичної Кільцевої дороги, яка сталася після невстановлених вибухів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У ДСНС України повідомили, що у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, сталася пожежа у складському приміщенні.