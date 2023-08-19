Глава МВД: пожар произошел на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Пожар в складском помещении, о котором сообщалось в Киевской области, произошел на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, сообщил в субботу министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
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"На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Информация о причинах уточняется. Однозначно - не прилет. Есть пострадавшие работники экспертной службы", - отметил Клименко в Telegram.
Детали
По его словам, сейчас пожар локализован. Более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и города Киева задействованы в тушении огня.
Министр призвал граждан в целях безопасности не приближаться к месту пожара.
Ранее
О пожаре в районе столичной Кольцевой дороги, который произошел после неустановленных взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В ГСЧС Украины сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, произошел пожар в складском помещении.