Утренний пожар в пригороде Киева ликвидировали - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Утренний пожар в складском помещение в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, ликвидировали, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"В 12:10 ликвидирован пожар в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района. Частично повреждены фасады, находящиеся рядом с местом пожара", - сообщили в ГСЧС Украины в Telegram информацию о ликвидации пожара в районе Кольцевой дороги в Киевской области.
Как сообщается, привлекалось от ГСЧС 42 спасателя и 9 единиц техники.
Напомним
О пожаре в районе столичной Кольцевой дороги, который произошел после неустановленных взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В ГСЧС Украины указали, что в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, произошел пожар в складском помещении.
Глава МВД Клименко отметил, что пожар произошел на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, есть пострадавшие. По его словам, во время экспертизы взрывоопасных предметов произошла детонация.