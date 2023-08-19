Утренний пожар в пригороде Киева ликвидировали - ГСЧС

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"В 12:10 ликвидирован пожар в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района. Частично повреждены фасады, находящиеся рядом с местом пожара", - сообщили в ГСЧС Украины в Telegram информацию о ликвидации пожара в районе Кольцевой дороги в Киевской области.

Как сообщается, привлекалось от ГСЧС 42 спасателя и 9 единиц техники.

Напомним

О пожаре в районе столичной Кольцевой дороги, который произошел после неустановленных взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В ГСЧС Украины указали, что в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, произошел пожар в складском помещении.

Глава МВД Клименко отметил, что пожар произошел на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, есть пострадавшие. По его словам, во время экспертизы взрывоопасных предметов произошла детонация.