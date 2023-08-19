Голова МВС про ранкову пожежу: під час експертизи вибухонебезпечних предметів сталася детонація
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Експерти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, на території якого сьогодні сталася пожежа, проводили експертизу вибухонебезпечних предметів, сталася детонація, повідомив у суботу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація", - написав Клименко у Telegram.
З його слів, слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події.
Раніше
Про пожежу у районі столичної Кільцевої дороги, яка сталася після невстановлених вибухів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У ДСНС України вказали, що у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом, сталася пожежа у складському приміщенні.
Голова МВС Клименко зазначив, що пожежа сталася на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, є постраждалі.