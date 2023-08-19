Глава МВД об утреннем пожаре: во время экспертизы взрывоопасных предметов произошла детонация
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, на территории которого сегодня произошел пожар, проводили экспертизу взрывоопасных предметов, произошла детонация, сообщил в субботу министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
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"По предварительной информации, эксперты ГНИКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация", - написал Клименко в Telegram.
По его словам, следователи и криминалисты Нацполиции работают на месте происшествия.
Ранее
О пожаре в районе столичной Кольцевой дороги, который произошел после неустановленных взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В ГСЧС Украины указали, что в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом, произошел пожар в складском помещении.
Глава МВД Клименко отметил, что пожар произошел на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, есть пострадавшие.