Ранкові тумани та до 21° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Погода майже без дощів очікується сьогодні в Україні. Уранці місцями - тумани. Вдень - до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 28 вересня без опадів, лише вдень в окремих районах північно-східних областей, на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ.
Вночі та вранці в Карпатах та на Закарпатті місцями туман.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 13-18°, на Закарпатті до 21°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-15°.
Додамо
Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день загального доступу до інформації, а також Міжнародний день безпечного аборту. Своєю чергою, віряни вшановують пам'ять великомученика Микити Готського.