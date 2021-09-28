Ранкові тумани та до 21° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 28 вересня без опадів, лише вдень в окремих районах північно-східних областей, на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ.

Вночі та вранці в Карпатах та на Закарпатті місцями туман.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 13-18°, на Закарпатті до 21°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-15°.

Додамо

Сьогодні, 28 вересня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день загального доступу до інформації, а також Міжнародний день безпечного аборту. Своєю чергою, віряни вшановують пам'ять великомученика Микити Готського.