28 вересня відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації

Всесвітній день боротьби проти сказу

Всесвітній день боротьби проти сказу покликаний підвищити обізнаність населення щодо запобігання сказу. Щороку від цього захворювання в світі гине понад 55 тис. людей і понад 1 млн тварин.

Сказ — це гостре особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу (англ. Rabies virus) із роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.

Джерелом інфікування людини є тварини, зокрема лисиці, кажани, свійські тварини, собаки та коти. За даними ВООЗ, у 99% випадків захворювання та смерті людини від сказу джерелом збудника є собаки та кішки. В Україні — в 50 % кішки. Близько 40% жертв укусів імовірно хворих на сказ собак — діти віком до 15 років. Заразитися можна через укус, подряпину чи пошкодження шкіри хворою твариною або потрапляння слини зі збудником сказу на слизові оболонки.

Початкові симптоми сказу — підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Є дві форми цього захворювання: активний і паралітичний сказ.

Для людей з активним сказом характерні гіперактивність, гідрофобія (боязнь води) та інколи аерофобія (боязнь протягів або свіжого повітря). Смерть настає за кілька днів у результаті зупинки роботи серця, дихання.

На паралітичний сказ припадає близько 30% усіх випадків захворювання у людей. Ця форма сказу триває довше за попередню із легшим перебігом. М’язи поступово паралізуються, починаючи з місця укусу чи подряпини. Повільно розвивається кома, і настає смерть.

Міжнародний день загального доступу до інформації

Міжнародний день загального доступу до інформації (англ. International Day for Universal Access to Information (UDUAI) — відзначається щороку 28 вересня.

Відповідна резолюція про це затверджена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 15 жовтня 2019 консенсусом після виступу постійного представника Республіки Ліберія при ООН, посла Ді-Максвелла Саа Кемая, який очолив пропозицію та переговори щодо резолюції.

Резолюцію висунули шість держав-членів ООН в якості основних спонсорів, поряд з Ліберією були Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Сьєрра-Леоне та Україна. Ще 23 країни приєдналися до співавторства резолюції після її прийняття.

Міжнародний день безпечного аборту

28 вересня проводиться Міжнародний день безпечного аборту. Вперше був відзначений як день дій по боротьбі за декриміналізацією абортів в Латинській Америці і Карибському басейні в 1990 році. У 2011 році Всесвітня організація жінок по репродуктивним правам (WGNRR) оголосила 28 вересня міжнародним днем.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 28 вересня, вшановують пам'ять великомученика Микити Готського.

Цю дату називають Микитою осіннім, проте є ще й Микита весняний. Обидвох вважають покровителями птиць. Саме Микита Готський вважається захисником дітей та хвороб, йому моляться про здоров'я домашньої птиці. У народі з цього дня починають різати ріпу, домашніх гусей та стригти овець. Дикі гуси починали летіти в теплі краї. По ним завжди судять погоду на найближчий час.

У вівторок, 28 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія.​