28 сентября отмечают Международный день всеобщего доступа к информации

Всемирный день борьбы против бешенства

Всемирный день борьбы против бешенства призван повысить осведомленность населения по предотвращению бешенства. Ежегодно от этого заболевания в мире погибает более 55 тыс. человек и более 1 млн животных.

Бешенство — это острое особенно опасно вирусное заболевание всех теплокровных животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства (англ. Rabies virus) из рода Lyssavirus. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы и всегда заканчивается смертью.

Источником инфицирования человека являются животные, в частности лисы, летучие мыши, домашние животные, собаки и кошки. По данным ВОЗ, в 99% случаев заболевания и смерти человека от бешенства источником возбудителя являются собаки и кошки. В Украине — в 50% кошки. Около 40% жертв укусов вероятно больных бешенством собак — дети до 15 лет. Заразиться можно через укус, царапину или повреждения кожи больным животным или попадания слюны с возбудителем бешенства на слизистые оболочки.

Начальные симптомы бешенства — повышение температуры и боль, а также необычные или непонятные ощущения покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения. В процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Есть две формы этого заболевания: активное и паралитическое бешенство.

Для людей с активным бешенством характерные гиперактивность, гидрофобия (боязнь воды) и иногда аэрофобия (боязнь сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает через несколько дней в результате остановки работы сердца, дыхания.

На паралитическое бешенство приходится около 30% всех случаев заболевания у людей. Эта форма бешенства длится дольше предыдущей с легким течением. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома, и наступает смерть.

Международный день всеобщего доступа к информации

Международный день всеобщего доступа к информации (англ. International Day for Universal Access to Information (UDUAI) — отмечается ежегодно 28 сентября.

Соответствующая резолюция об этом утверждена на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 15 октября 2019 консенсусом после выступления постоянного представителя Республики Либерия при ООН, посла Ди-Максвелла Саа Кема, который возглавил предложение и переговоры по резолюции.

Резолюцию выдвинули шесть государств-членов ООН в качестве основных спонсоров, наряду с Либерией были Аргентина, Канада, Коста-Рика, Сьерра-Леоне и Украины. Еще 23 страны присоединились к соавторству резолюции после ее принятия.

Международный день безопасного аборта

28 сентября проводится Международный день безопасного аборта. Впервые был отмечен как день действий по борьбе с декриминализацией абортов в Латинской Америке и Карибском бассейне в 1990 году. В 2011 году Всемирная организация женщин по репродуктивным правам (WGNRR) объявила 28 сентября Международным днем.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня, 28 сентября, чтят память великомученика Никиты Готского.

Эту дату называют Никитой осенним, но есть еще и Никита весенний. Обоих считают покровителями птиц. Именно Никита Готский считается защитником детей и болезней, ему молятся о здоровье домашней птицы. В народе этот день начинают резать репу, домашних гусей и стричь овец. Дикие гуси начинали лететь в теплые края. По ним всегда судят погоду на ближайшее время.

Во вторник, 28 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария.