Утренние туманы и до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Погода почти без дождей ожидается сегодня в Украине. Утром местами - туманы. Днем - до 21 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 28 сентября без осадков, лишь днем в отдельных районах северо-восточных областей, на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь.
Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье местами туман.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 13-18°, на Закарпатье до 21°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-15°.
Добавим
Сегодня, 28 сентября, в мире отмечают Всемирный день борьбы против бешенства, Международный день всеобщего доступа к информации, а также Международный день безопасного аборта. В свою очередь, верующие чтят память великомученика Никиты Готского.