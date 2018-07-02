Рамос назвав серію пенальті єдиним шансом Росії на перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос підтримав головного тренера Фернандо Йерро після вильоту з чемпіонату світу та відзначив, що у росіян був тільки один шанс на прохід далі, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
“Виліт з чемпіонату світу — це завжди боляче. Збірна Росії чекала серії пенальті, це був їх єдиний шанс перемогти. Але я пишаюся нашою командою. Ми повинні подякувати Йерро за те, що він взяв на себе таку роль, відповідальність, він зробив все дуже добре. Я був би тільки за, якби він залишився”, — підкреслив футболіст “Реалу”.
Натомість півзахисник Іспанії Іско назвав даний день найгіршим у своїй кар’єрі: “сьогодні найсумніший день у моїй кар’єрі, але це футбол і він не припиняється. Життя не припиняється. Прийшов час встати, як ми це робили завжди. Я пишаюся, що захищаю цю країну”.
Як повідомляв УНН, Іспанія поступилася росіянам 3:4 у серії пенальті 1/8 фіналу Мундіалю.