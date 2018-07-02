Рамос назвав серію пенальті єдиним шансом Росії на перемогу

“Виліт з чемпіонату світу — це завжди боляче. Збірна Росії чекала серії пенальті, це був їх єдиний шанс перемогти. Але я пишаюся нашою командою. Ми повинні подякувати Йерро за те, що він взяв на себе таку роль, відповідальність, він зробив все дуже добре. Я був би тільки за, якби він залишився”, — підкреслив футболіст “Реалу”.

Натомість півзахисник Іспанії Іско назвав даний день найгіршим у своїй кар’єрі: “сьогодні найсумніший день у моїй кар’єрі, але це футбол і він не припиняється. Життя не припиняється. Прийшов час встати, як ми це робили завжди. Я пишаюся, що захищаю цю країну”.

Як повідомляв УНН, Іспанія поступилася росіянам 3:4 у серії пенальті 1/8 фіналу Мундіалю.