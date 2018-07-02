Рамос назвал серию пенальти единственным шансом России на победу

“Вылет из чемпионата мира — это всегда больно. Сборная России ждала серии пенальти, это был их единственный шанс победить. Но я горжусь нашей командой. Мы должны поблагодарить Йерро за то, что он взял на себя такую ​​роль, ответственность, он сделал все очень хорошо. Я был бы только за, если бы он остался”, — подчеркнул футболист" Реала “.

Зато полузащитник Испании Иско назвал данный день худшим в своей карьере: “сегодня самый печальный день в моей карьере, но это футбол и он не прекращается. Жизнь не прекращается. Пришло время встать, как мы это делали всегда. Я горжусь, что защищаю эту страну”.

Как сообщал УНН, Испания уступила россиянам 3:4 в серии пенальти 1/8 финала Мундиаля.