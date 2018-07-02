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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74862 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103217 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118646 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138788 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144287 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182302 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Рамос назвал серию пенальти единственным шансом России на победу

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Капитан сборной Испании Серхио Рамос поддержал главного тренера Йерро после вылета с чемпионата мира и отметил, что у русских был только один шанс на проход дальше, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

“Вылет из чемпионата мира — это всегда больно. Сборная России ждала серии пенальти, это был их единственный шанс победить. Но я горжусь нашей командой. Мы должны поблагодарить Йерро за то, что он взял на себя такую ​​роль, ответственность, он сделал все очень хорошо. Я был бы только за, если бы он остался”, — подчеркнул футболист" Реала “.

Зато полузащитник Испании Иско назвал данный день худшим в своей карьере: “сегодня самый печальный день в моей карьере, но это футбол и он не прекращается. Жизнь не прекращается. Пришло время встать, как мы это делали всегда. Я горжусь, что защищаю эту страну”.

Как сообщал УНН, Испания уступила россиянам 3:4 в серии пенальти 1/8 финала Мундиаля.

Украинские Национальные Новости

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