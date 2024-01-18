Ракети Х-101, якими ворог наносить удари по Україні, відрізняються від тих, які використовувалися у 2022 році – ГУР

Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які ворог для ударів по Україні використовував у 2022 році. Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький у межах дискусійної програми в Давосі, пише УНН з посиланням на tg-канал ГУР МОУ.

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За його словами, нові ворожі ракети Х-101 мають, зокрема, активну систему радіоелектронної боротьби.

Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: крилаті ракети Х-101 - зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками, тощо - сказав Скібіцький.

Додав, що Україні треба продовжувати розвивати протиповітряну оборону, дбати про захист ВПК, вживати, зокрема, і контрнаступальні заходи для того, щоб не допустити втрат територій.

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Директор Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що в російських ракетах Х-101, якими наносився удар по Україні, уже використовуються певні модифікації.

"За першими результатами бачимо, що у стратегічній крилатій ракеті типу "Х-101" наявні певні модифікації та постановники пасивних завад, відстрілюються діпольні відбивачі. Велика частина елементної бази має значні пошкодження, фізично знищена практично вся мікроелектроніка. Водночас маркування окремих ідентифікованих елементів ракет "Х-101" свідчить про їх виготовлення у 3-4 кварталі 2023 року. Імовірно, можемо зробити висновок, що це означає відсутність у ворога значних запасів такого типу зброї, а після виготовлення вони одразу передаються під бойові завдання" - зазначив Рувін.

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