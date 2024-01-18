Ракеты Х-101, которыми враг наносит удары по Украине, отличаются от тех, которые использовались в 2022 году - ГУР
Ракеты Х-101, которые использовались российскими войсками во время недавних атак, были модернизированы системой радиоэлектронной борьбы, которая отличается от тех, что использовались ранее.
Поддерживает агрессию рф: Эстония не продлит вид на жительство для главы русской церкви
Эстония отказалась продлить вид на жительство митрополиту Евгению, главе Эстонской митрополии Русской Православной Церкви, из-за его поддержки российской агрессии в Украине.
Украина ожидает выделения 50 млрд евро на февральском саммите ЕС, планирует встречу с премьером Словакии для устранения возможных преград - Шмыгаль
Украина ожидает получить 50 миллиардов евро поддержки от ЕС. Украинская сторона встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить потенциальные препятствия
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
Народный депутат Украины Михаил Цимбалюк призвал к более строгой проверке кандидатов на должности судей, чтобы предотвратить потенциальную коррупцию в системе, в частности, в Верховном Суде.
Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года
Франция будет поставлять Украине 50 управляемых бомб AASM Hammer ежемесячно до конца 2024 года, а также увеличит поставки артиллерийских боеприпасов до 3 000 снарядов в месяц.
Экономика рф из-за увеличения военных расходов может "перегреться" - британская разведка
Британская разведка предполагает, что экономика россии может "перегреться" из-за увеличения расходов на оборону на фоне ее вторжения в Украину.
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: обвинительный акт попадет в суд в 2024 году - ГБР
Обвинительный акт по делу об авиакатастрофе в Броварах в 2023 году, в которой погибли высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел, будет направлен в суд в 2024 году, сообщили в ГБР.
Похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги: в Запорожье разоблачили рэкетиров
В Запорожье разоблачили банду, которая занималась похищением людей и вымогательством денег под угрозой насилия. Лидера и двух членов группировки задержали.
На Таврическом направлении оккупанты активно используют бронетехнику для поддержки пехоты - Тарнавский
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупационные войска рф провели38 боевых столкновений и осуществили 924 артобстрела.
На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий
Украинские власти планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах на несколько сотен. Инициатива возникла после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что в местах, где установлены такие камеры, уровень аварийности снижается втрое.