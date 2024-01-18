Ракеты Х-101, которыми враг наносит удары по Украине, отличаются от тех, которые использовались в 2022 году - ГУР

Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые враг для ударов по Украине использовал в 2022 году. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в рамках дискуссионной программы в Давосе, пишет УНН со ссылкой на tg-канал ГУР МОУ.

Детали

По его словам, новые вражеские ракеты Х-101 имеют, в частности, активную систему радиоэлектронной борьбы.

Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 - совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и так далее - сказал Скибицкий.

Добавил, что Украине надо продолжать развивать противовоздушную оборону, заботиться о защите ВПК, принимать, в частности, и контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий.

Дополнительно

Директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что в российских ракетах Х-101, которыми наносился удар по Украине, уже используются определенные модификации.

"По первым результатам видим, что в стратегической крылатой ракете типа "Х-101" имеются определенные модификации и постановщики пассивных помех, отстреливаются дипольные отражатели. Большая часть элементной базы имеет значительные повреждения, физически уничтожена практически вся микроэлектроника. В то же время маркировка отдельных идентифицированных элементов ракет "Х-101" свидетельствует об их изготовлении в 3-4 квартале 2023 года. Вероятно, можем сделать вывод, что это означает отсутствие у врага значительных запасов такого типа оружия, а после изготовления они сразу передаются под боевые задачи", - отметил Рувин.

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