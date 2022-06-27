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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ракетний удар по Рівненщині: усього 14 постраждалих цивільних, з яких четверо загинули

Ракетний удар по Рівненщині: усього 14 постраждалих цивільних, з яких четверо загинули

Київ • УНН

 • 159818 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Ракетний удар по Рівненщині 25 червня, який став 11-м по рахунку в області, забрав життя чотирьох людей, ще 10 травмовані. Такі оновлені дані в ефірі одного з українських телеканалів озвучив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.

Цитата

"25-го червня був 11-ий ракетний удар по території області. (...) Фактично, 14 людей постраждало, з них 4 загинуло і 10 травмовані. З травмованих двоє в важкому стані, знаходяться в лікарні. Зараз приймається рішення про перевезенню хворих до області. Розглядаємо цей варіант. Усі, наголошую, жертви були цивільними особами, простими громадянами, які займались підприємницькою діяльністю та були клієнтами сервісу", - зазначив Коваль.

Також голова ОВА вказав, що є руйнування. "Це руйнування цивільної інфраструктури, об'єкти придорожнього сервісу - це СТО з мийкою, та сервіс ремонту великих вагових автомобілів", - зазначив він.

Доповнення

25 червня голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про обстріл міста Сарни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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