Ракетний удар по Рівненщині: усього 14 постраждалих цивільних, з яких четверо загинули

Цитата

"25-го червня був 11-ий ракетний удар по території області. (...) Фактично, 14 людей постраждало, з них 4 загинуло і 10 травмовані. З травмованих двоє в важкому стані, знаходяться в лікарні. Зараз приймається рішення про перевезенню хворих до області. Розглядаємо цей варіант. Усі, наголошую, жертви були цивільними особами, простими громадянами, які займались підприємницькою діяльністю та були клієнтами сервісу", - зазначив Коваль.

Також голова ОВА вказав, що є руйнування. "Це руйнування цивільної інфраструктури, об'єкти придорожнього сервісу - це СТО з мийкою, та сервіс ремонту великих вагових автомобілів", - зазначив він.

Доповнення

25 червня голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив про обстріл міста Сарни.